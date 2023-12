Kritiek op kroonprins Frederik blijft klinken

Kroonprins Frederik van Denemarken lijkt nog steeds weinig goed te kunnen doen in eigen land. Geruchten over overspel en een niet handige vlucht naar een klimaatconferentie blijven de gemoederen bezighouden.

Uit een peiling van YouGov onder duizend Denen voor de krant BT blijkt dat bijna twee derde van de ondervraagden vindt dat Frederik “een slecht signaal” gaf door te vliegen van Kopenhagen naar Aalborg, terwijl er ook een lege auto de ruim 400 kilometer reed om de kroonprins vanaf de luchthaven naar de conferentie te brengen.

Communicatiedeskundigen noemen het in het licht van zijn vermeende affaire tegen dezelfde krant onhandig dat het hof afgelopen week een foto van Frederik deelde waarop hij in zijn eentje een adventskaars aanstak. “Waarom laten ze hem dat alleen doen?”, vraagt Anna Thygesen zich af. Het had volgens haar veel beter geweest als enkele van zijn kinderen zich bij hem hadden aangesloten.

Ook op sociale media interpreteren veel mensen de foto alsof Frederik er alleen voor staat zonder zijn familie. “Die foto zegt iets te veel”, vindt bijvoorbeeld iemand. “Het is triest.”

In beide gevallen wil het Deense hof geen commentaar geven.