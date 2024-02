Kroonprins Christian ondertekent eerste document als regent

Kroonprins Christian van Denemarken heeft zijn eerste officiële taak als regent achter de rug. De 18-jarige zoon van koning Frederik keurde woensdag goed dat minister van Steden en Plattelandsgebieden Morten Dahlin met ouderschapsverlof gaat, melden Deense media.

In Denemarken wordt altijd een vervanger aangewezen als het staatshoofd in het buitenland is. Koning Frederik, die vorige maand de troon overnam van zijn moeder, is momenteel voor het eerst het land uit en dat betekent dat Christian voor het eerst regent is.

Christian ondertekende niet alleen de goedkeuring voor het ouderschapsverlof voor Dahlin, maar ook de overname van Dahlins taken door Thomas Danielsen, de minister van Transport.