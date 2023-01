Kroonprins Frederik bij WK-handbalfinale Frankrijk-Denemarken

Kroonprins Frederik van Denemarken is zondagavond in Stockholm aanwezig bij de WK-handbalfinale tussen de Denen en Frankrijk.

Op Instagram plaatste hij een selfie vanuit de Tele2 Arena in de Zweedse hoofdstad. “Succes jongens”, schrijft hij bij de foto. “Ik ben niet de enige Deen hier in Stockholm”, laat hij zijn volgers ook nog weten. Samen met zo’n 1500 Deense fans moedigt Frederik de handbalploeg aan. Denemarken werd in 2019 en 2021 wereldkampioen.

Volgens de website Billed Bladet is de koninklijke familie gek van handbal. Zo was Frederik ook bij de WK-finale van 2019 om het nationale team aan te moedigen. Denemarken werd toen voor de eerste keer wereldkampioen door Noorwegen te verslaan. Bij die finale waren toen ook kroonprinses Mary en de kinderen van Frederik en Mary aanwezig. Twee jaar later was Denemarken in de WK-finale te sterk voor Zweden.