Kroonprinses Mary: ieder jaar is bijzonder

De Deense kroonprinses Mary heeft in een boodschap voor haar Mary Foundation teruggeblikt op het afgelopen jaar. “Tijd is bijzonder”, schrijft de vrouw van kroonprins Frederik op haar website. “Hoe meer jaren je hebt afgelegd, hoe sneller het volgende jaar voorbij lijkt te gaan. Tegelijkertijd word je je na verloop van tijd steeds meer bewust van hoe waardevol elk moment – ​​en elk jaar – is.”

Volgens Mary is de overgang naar het nieuwe jaar altijd een gelegenheid om stil te staan bij wat er gedurende het jaar is gebeurd. “Er is zoveel gebeurd dat het onmogelijk is om alles onder woorden te brengen”, schrijft Mary. “In zekere zin was het een heel gewoon Mary Foundation-jaar. We hebben onze projecten ontwikkeld en uitgevoerd, nieuwe kennis gegenereerd en eenzaamheid, huiselijk geweld en pesten en welzijn onder de aandacht gebracht. Maar ieder jaar is altijd iets bijzonders.”

Voor de kroonprinses is het niet alleen belangrijk om de balans op te maken, maar ook om iedereen te bedanken voor hun inzet. Ze sluit haar bericht af met een verbindende boodschap. “Bij de Mary Foundation sluiten we binnenkort 2023 af en zijn we dankbaar voor alles wat wij kunnen doen als we het samen doen. We hebben elkaar nodig als we willen slagen”, aldus Mary. “Het geldt voor ons allemaal. Mensen hebben mensen nodig.”