Margrethe en Frederik negeren pers na nieuws over aftreden

Koningin Margrethe en kroonprins Frederik van Denemarken hebben de pers genegeerd bij hun eerste publieke verschijning na het nieuws over het aftreden van de vorstin. Margrethe, Frederik en diens vrouw Mary werden maandagavond door de media opgewacht bij paleis Amalienborg in Kopenhagen, maar negeerden vragen, volgens de Deense krant BT. De 83-jarige koningin maakte in haar nieuwjaarstoespraak op oudejaarsavond bekend op 14 januari af te treden. Frederik volgt haar op.

De toekomstige koning en zijn echtgenote werden maandagavond met gejuich ontvangen voorafgaand aan een nieuwjaarsfeest op het paleis. Het echtpaar wenste de aanwezige journalisten een gelukkig nieuwjaar, maar beantwoordde geen vragen over de beslissing van Margrethe.

De koningin arriveerde als laatste. Ze glimlachte naar de pers en hield het daarbij.

Margrethe is met 52 jaar de langstzittende Deense vorst. De koningin treedt af omdat ze vindt dat dit “het juiste moment” is, zo zei ze in haar toespraak. Door een rugoperatie die ze begin vorig jaar onderging, ging ze nadenken over de toekomst en “of het tijd was om de verantwoordelijkheid aan de volgende generatie over te laten”.