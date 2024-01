Margrethe en koningspaar in bruiloftskoets bij troonswisseling

De Deense koningin Margrethe wordt zondag in een gouden bruiloftskoets naar kasteel Christiansborg gereden voor de troonswisseling. Haar zoon Frederik en zijn vrouw Mary zullen later als het nieuwe koningspaar in deze koets terugrijden naar Amalienborg.

De koets wordt op dit moment klaargemaakt, meldt het Deense hof dinsdag. De gouden bruiloftskoets is een van de verschillende strijdwagens uit de Koninklijke Stallen van kasteel Christiansborg en werd tussen 1891 en 1892 in negen maanden vervaardigd door de firma Schultz uit Kopenhagen. Het rijtuig was een geschenk van ambachtslieden uit de stad aan koning Christian IX en zijn vrouw koningin Louise, voor hun gouden huwelijksjubileum.

Het rijtuig is naar wens van de koning “licht en elegant gebouwd in zwart gecoat mahoniehout met op beide deuren het Deense wapenschild geschilderd”, aldus het Deense hof. De hoge koetsstoel voorop is bekleed met een bokhoes gemaakt van het originele rode zijdefluweel, versierd met goud borduurwerk, gouden franjes en gouden kwastjes. De trouwkoets is de eerste koets waarin elektrische lichten waren geïnstalleerd.