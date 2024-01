Margrethe houdt vertegenwoordigende rol na aftreden

Koningin Margrethe houdt een vertegenwoordigende rol wanneer haar zoon Frederik koning is. De 83-jarige koningin kan na haar aftreden Frederik vervangen wanneer hij niet aanwezig is, maakt het Deense hof woensdag bekend.

Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer Frederik op reis is. In eerste instantie wordt Frederik echter vervangen door zijn zoon Christian, die kroonprins is wanneer Frederik koning wordt.

Margrethe maakte oudejaarsavond bekend af te treden als vorst van Denemarken. Ze heeft dan 52 jaar op de troon gezeten.