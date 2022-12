Margrethe organiseert kerstevenement voor personeel op kasteel

De Deense koningin Margrethe heeft woensdagmiddag een kerstbijeenkomst gehouden op kasteel Christiansborg voor medewerkers van het paleis en naaste zakenpartners. Het hof deelde ’s avonds op Instagram foto’s van het evenement waar ook kroonprins Frederik bij aanwezig was.

De vorstin en haar zoon werden in de Ridderzaal van het paleis onder meer toegezongen door koorknapen uit Kopenhagen, het tamboerkorps van de koninklijke lijfwacht en zangeres/actrice Andrea Heick Gadeberg. Zij eindigde met het zingen van de Deense versie van het nummer When You Wish Upon A Star, uit de Disneyfilm Pinoccho.

Tijdens het kerstevenement werd er volgens het hof ook glühwein gedronken en zelfgemaakte appelschijfjes gegeten.