Margrethe per koets onderweg naar paleis voor troonswisseling

De Deense koningin Margrethe is per koets onderweg naar paleis Christiansborg in Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Daar tekent Margrethe de abdicatieverklaring, waarna haar oudste zoon Frederik koning van Denemarken is.

Margrethe zit in een gouden bruiloftskoets, een van de verschillende wagens uit de koninklijke stallen van kasteel Christiansborg. Het rijtuig was een geschenk van ambachtslieden uit de stad aan koning Christian IX en zijn vrouw koningin Louise, voor hun gouden huwelijksjubileum. Vanuit de koets zwaaide Margrethe naar de duizenden mensen die zich langs de route hebben verzameld.

Het rijtuig is volgens het Deense hof “licht en elegant gebouwd in zwart gecoat mahoniehout met op beide deuren het Deense wapenschild geschilderd”. De hoge koetsstoel voorop is bekleed met een bokhoes gemaakt van het originele rode zijdefluweel, versierd met gouden borduurwerk, gouden franjes en gouden kwastjes.

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary leggen dezelfde route als Margrethe af per auto. Na de troonswisseling rijden Frederik en Mary, die dan koning en koningin zijn, in de koets terug naar paleis Amalienborg, de residentie van de Deense koninklijke familie.