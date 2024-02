Ook extra startnummers Royal Run in een mum van tijd weg

Ook de extra startnummers voor het Deense koninklijke hardloopevenement Royal Run zijn snel uitverkocht. Volgens de organisatie waren de 7500 extra kaarten woensdag binnen een paar uur weg.

De eerste 87.5000 kaarten waren vorige maand ook snel weg. De komende editie van de Royal Run op 20 mei is namelijk een bijzondere. Het is na de recente troonswisseling de eerste keer dat Frederik en Mary als koning en koningin meedoen.

Het hardloopevenement is in de steden Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg en Kopenhagen/Frederiksberg. De Royal Run werd voor het eerst in 2018 georganiseerd ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Frederik.