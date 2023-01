Prinses Marie moedigt Deense deelnemers van kookwedstrijd aan

De Deense prinses Marie heeft maandag in de Franse stad Lyon de opening bijgewoond van een van ’s werelds grootste kookwedstrijden, de Bocuse d’Or. De echtgenote van prins Joachim was samen met de Deense ambassadeur in Frankrijk, Michael Starbæk Christensen, naar het zuidoosten van Frankrijk afgereisd, maakte het hof bekend op Instagram.

In Lyon moedigden Marie en de ambassadeur de Deense chef-kok Brian Mark Hansen en zijn assistent Elisabeth Madsen aan. Zij wonnen in de vorige editie het Europese deel van de competitie en doen nu mee aan het mondiale onderdeel. In totaal doen 24 landen mee aan de kookwedstrijd, die sinds 1986 wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar geen Nederlandse deelnemers.

Het thema van de culinaire wedstrijd is dit jaar “Voed de kinderen”, koks moeten hiervoor onder andere gezonde voeding voor kinderen bereiden. Maandagavond wordt de uitslag van de Bocuse d’Or bekendgemaakt.