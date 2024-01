Soldaten oefenen voor troonswisseling Denemarken

Denemarken maakt zich op voor de troonswisseling. In het centrum Kopenhagen werd zaterdag, een dag voordat koningin Margrethe aftreedt, nog druk geoefend.

Onder meer bij de koninklijke stallen bij paleis Christiansborg werd gerepeteerd door soldaten van het zogeheten Gardehusarregimentet. De generale repetitie werd belangstellend gevolgd door talloze toeschouwers, is te zien op de beelden.

De 83-jarige Margrethe maakte op oudejaarsavond bekend dat ze de troon doorgeeft aan haar oudste zoon Frederik. Ze is zondag precies 52 jaar koningin geweest. Aanleiding voor haar aftreden is onder meer haar verslechterde gezondheid.

Zondag wordt Margrethe voorafgaand aan de troonswisseling in de gouden bruiloftskoets naar Christiansborg gereden. Frederik en zijn vrouw Mary zullen later als het nieuwe koningspaar in deze koets terugrijden naar paleis Amalienborg.