Stormloop op hotels in Kopenhagen om troonswisseling

Denemarken maakt zich langzaam op voor de aanstaande abdicatie van koningin Margrethe. Sinds ze haar aftreden aankondigde, loopt het qua hotelboekingen in Kopenhagen storm, meldt omroep DR.

Hotelketen Scandic Hotels spreekt van “een kleine explosie” wat betreft boekingen voor het weekend waarin de troonswisseling plaatsheeft. Een hotel dat vlakbij paleis Amalienborg is gelegen, was in twee uur uitverkocht.

Ook voor cafés en restaurants is veel animo. Een eigenaar van een eetgelegenheid bij Amalienborg vertelt dat ze wordt overspoeld door vragen van mensen die op de dag van de troonswisseling een tafel willen bemachtigen.

Margrethe kondigde zondag aan dat ze de troon gaat overdragen aan haar zoon kroonprins Frederik. De abdicatie vindt plaats op 14 januari.