Video: Teckel van koningin Margrethe vermaakt zich op Amalienborg

Tillia, de teckel van de Deense koningin Margrethe, heeft het naar haar zin tijdens zijn verblijf op paleis Amalienborg. Het hof deelt op Instagram een video van de hond die door de straten van Kopenhagen wandelt.

Het beestje houdt “van een goede wandeling in de frisse lucht”, staat bij het filmpje geschreven. “En wanneer de koningin op paleis Amalienborg verblijft, zoals nu, is het in de straten en steegjes van Kopenhagen dat de hond van Hare Majesteit in het stadsbeeld opduikt.”

Op de video is te zien dat de hond ook zelf de deur van een winkel opent. Daar wordt Tillia enthousiast verwelkomd door een andere teckel. Volgens het hof is dat een “goede hondenvriend, die op een steenworp afstand van paleis Amalienborg woont”.