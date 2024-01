Vader Deense kroonprinses Mary zondag niet bij ceremonie

John Donaldson, de vader van de Deense kroonprinses Mary, is zondag niet aanwezig bij de troonswisseling in Denemarken. Dat heeft het Deense hof gemeld.

De 82-jarige Donaldson is momenteel in Australië en reist niet af naar Denemarken. De reden daarvoor is dat hij op leeftijd is en niet in staat is om een lange reis te maken. In plaats van haar vader van Mary komt haar oudste zus Jane Alison Stephens.

Zondag treedt de 83-jarige koningin Margrethe af als koningin van Denemarken. Zij heeft dan 52 jaar op de troon gezeten. Haar oudste zoon, kroonprins Frederik, wordt dan koning van Denemarken. Zijn vrouw Mary krijgt de titel van koningin.

Woensdag werd al bekend dat prins Joachim, de jongere broer van Frederik, de ceremonie bijwoont zonder zijn vrouw en kinderen. Marie, de vrouw van Joachim, werkt in Washington. Ook hun kinderen, Henrik en Athena, zijn afwezig. Een tijdje geleden verloren zij hun koninklijke titels.