Voormalig prins Nikolai: vreemd gevoel zonder titel

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, lijkt vrede te hebben met het feit dat hij geen prins meer is. De 23-jarige gaat nu door het leven als graaf van Monpezat.

“Het is een vreemd gevoel en ik had het liever niet meegemaakt”, zegt hij tegen het Deense BT. “Maar het is zoals het is. De rest van mijn leven zal ik trots zijn op de jaren dat ik prins van Denemarken mocht zijn.”

Koningin Margrethe besloot onlangs dat de kinderen van Joachim per 2023 hun koninklijke titels kwijtraken. Dit tot teleurstelling van het gezin van de prins. De koningin voelde zich daarna zelfs genoodzaakt om publiekelijk haar excuses aan te bieden.

In haar nieuwjaarstoespraak kwam Margrethe terug op de kwestie. Volgens haar is de situatie inmiddels verbeterd. “We hebben nu een tijd van meer rust en bezinning gehad en ik weet zeker dat de familie samen met vertrouwen, begrip en nieuwe moed het nieuwe jaar in kan gaan.”