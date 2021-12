Catherine blij dat ze kerstconcert mag presenteren

Catherine, de hertogin van Cambridge, vindt het een eer dat ze het kerstconcert Together At Christmas presenteert. “Ik vind het heel erg leuk”, zegt de echtgenote van prins William in de aankondiging voor de show die op 24 december wordt uitgezonden op ITV.

Vorige week vonden de opnames plaats in Westminster Abbey en de tv-zender deelt vrijdag de eerste beelden. Tijdens de uitzending worden mensen en bedrijven geëerd die zich tijdens de coronapandemie hebben ingezet. Prins William zal ook het woord nemen.

Tijdens het concert zingen artiesten kerstliedjes met het koor van de Westminster Abbey. Zo treden onder anderen Leona Lewis en Ellie Goulding op.