Groothertog Luxemburg ‘diep geraakt’ door bosbranden in Portugal

Groothertog Henri van Luxemburg is “diep geraakt” door de hevige bosbranden in Portugal. In een bericht aan de Portugese president betuigt Henri zijn medeleven voor de slachtoffers van de branden. “Wij verzekeren u van de solidariteit van het Luxemburgse volk en willen nogmaals uitdrukking geven aan de uitzonderlijke vriendschap van de Luxemburgers jegens het Portugese volk”, aldus de groothertog.

In het noorden van Portugal woeden hevige bosbranden door aanhoudende hitte. Er zou volgens persbureau Lusa al 20.000 hectare zijn afgebrand. Ook zijn vier brandweerlieden overleden. De Spaanse koning Felipe uitte donderdag ook zijn steun voor de Portugezen.