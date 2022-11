Borstkanker gediagnosticeerd bij Japanse prinses Nobuko

Bij de Japanse prinses Nobuko is een vroeg stadium van borstkanker gediagnosticeerd. Dat meldt het Japanse hof, ook wel het Imperial Household Agency genoemd, dinsdag volgens Japanse media.

De 67-jarige prinses wordt woensdag opgenomen in het Keio University Hospital in Tokio. Volgens het Japanse hof wordt Nobuko zaterdag geopereerd.

Prinses Nobuko, naar de naam van haar in 2012 overleden echtgenoot ook prinses Tomohito genoemd, is sinds haar huwelijk in 1980 lid van de keizerlijke familie. Haar man was een volle neef van de in 2019 teruggetreden keizer Akihito: hun vaders Hirohito en Takihito waren broers.