Japanse keizer brengt staatsbezoek aan Verenigd Koninkrijk

De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako brengen eind juni een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Buckingham Palace meldt vrijdag dat het keizerlijk paar de uitnodiging van koning Charles en koningin Camilla heeft geaccepteerd. Het wordt het eerste uitgaande staatsbezoek voor Naruhito en Masako sinds ze in 2019 keizer en keizerin werden.

De Britse en Japanse royals hebben elkaar in de afgelopen jaren geregeld bezocht. Koning Charles bracht vijfmaal een bezoek aan Japan. Zo was hij aanwezig bij zowel de troonsbestijging van keizer Naruhito in 2019 als die van zijn vader keizer Akihito in 1990. Daarnaast bezocht hij het land in 2008, 1986 en 1970. In 2008 deed hij dat in gezelschap van zijn moeder koningin Elizabeth en de toenmalige hertogin van Cornwall.

Sinds Naruhito en Masako keizer en keizerin zijn, zijn de twee nog maar nauwelijks in het buitenland geweest. Het koppel woonde in september 2022 de staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth bij, wat voor Masako haar eerste officiële buitenlandse reis was sinds 2015. De keizerin reist zelden om haar gezondheid. Vorig jaar bracht het koppel wel een bezoek aan Indonesië.

Het staatsbezoek van Japan aan het Verenigd Koninkrijk zou eerder in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. Maar dat werd door de coronapandemie uitgesteld.