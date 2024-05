Win een jaarabonnement op Vorsten en Máxima’s lievelingskoekjes

We vieren een feestje bij Vorsten, want we zijn de 100.000 volgers gepasseerd op Instagram! Jij maakt daarom kans op een jaarabonnement op Vorsten en een doos overheerlijke Alfajores, Máxima’s lievelingskoekjes, aangeboden door de Amsterdam Baking Company.

Hoe maak je kans

Meedoen is simpel. Vul voor 1 juni 2024 onderstaand formulier in (als je hem niet ziet, klik dan hier) én volg Vorsten op Instagram. Je maakt dan automatisch kans, de winnaar krijgt bericht per mail. LET OP: Meedoen kan alleen met een postadres in Nederland.