Belgische prinses Elisabeth gaat studeren aan Harvard

De Belgische prinses Elisabeth gaat vanaf de zomer studeren aan de universiteit van Harvard in Boston. Dat heeft het Belgische hof dinsdag gemeld. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde is geslaagd voor de toelatingsproeven tot de Master in Public Policy.

De tweejarige master vormt een aanvulling op de universitaire opleiding van de 22-jarige prinses. Zij deed eerder een bachelor in geschiedenis en politiek aan de universiteit van Oxford. “De Prinses werd ook geselecteerd voor een Honorary Award van het Fulbright Program, het internationale uitwisselingsprogramma voor onderwijs van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken”, zo meldt het hof verder.

Elisabeth is niet de eerste van de Belgische koninklijke familie die aan de universiteit van Harvard gaat studeren. De Belgische prins Joachim, de zoon van prinses Astrid, studeerde daar eerder al af. Koning Filip ging naar een andere Amerikaanse universiteit, die van Stanford.