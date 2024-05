Belgische prins Laurent wil zelf zijn geld verdienen in Turkije

De Belgische prins Laurent wil minder optreden voor het Belgische koninklijk huis en zijn eigen geld verdienen met groene energie. Hij wil zich “beter kunnen ontplooien” dan hij nu als broer van koning Filip kan, zegt hij in een interview met de krant Het Laatste Nieuws.

De 60-jarige Laurent heeft het altijd al moeilijk gevonden zich in zijn publieke rol te schikken. Het zorgenkind van de Belgische koninklijke familie komt nog altijd geregeld in opspraak met ongelukkige acties, ontboezemingen of zakelijke avonturen in bijvoorbeeld Libië. Hij kondigde al meermaals aan dat hij liever zou afzien van zijn verplichtingen als prins en het bijbehorende inkomen.

“In de tijd die ik nog heb voor ik sterf, wil ik iets bereiken waar mijn kinderen trots op zullen zijn”, zegt Laurent in Het Laatste Nieuws. Hij is “een nieuw leven aan het voorbereiden” en gaat in Turkije projecten voor duurzame energie opzetten. “Ik heb een systeem uitgevonden voor hernieuwbare technologieën en energie-efficiëntie. Ik ben dus een pionier.”