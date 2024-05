Máxima op bezoek in buurtcentrum Den Haag: iedere dag feestdag

Koningin Máxima bracht dinsdag een bezoek aan Vadercentrum Adam in de wijk Laakkwartier in Den Haag. Ze sprak met buurtbewoners die elkaar daar ontmoeten voor een hapje eten, een activiteit of een goed gesprek. In het centrum komen mensen van verschillende afkomsten samen. “Met al die nationaliteiten heb je iedere dag een feestdag”, merkte de koningin lachend op.

Het Vadercentrum werd in 2000 opgericht voor – de naam zegt het al – mannen, om aan hun emancipatie te werken. “Mannen hielden de ontwikkeling van de vrouw tegen. Ze moesten als mannen onder elkaar kunnen komen om in gesprek te gaan met elkaar”, lichtte een van de oprichters toe. “Lange tijd kwamen hier geen vrouwen. Als een vrouw de ruimte binnenkwam, werd de sfeer gelijk anders.” Inmiddels is iedereen welkom: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. “We focussen zo veel op vrouwen, dat we soms vergeten dat mannen ook een handje kunnen gebruiken’, reageerde Máxima. “Heel goed dat mannen het hebben gedurfd om, in hun mannelijkheid, hulp te vragen.”

De koningin zag verschillende activiteiten van het centrum, zoals de keuken, de werkplaats en het naaiatelier. Daar sprak Máxima met een vrouw uit Oekraïne, wiens man daar nog woont. De vrouw kwam na enkele maanden alleen thuiszitten bij het centrum terecht, waar ze nu vrijwillig gordijnen maakt voor mensen die het financieel zwaar hebben. Op die manier wordt de kou tegengehouden en blijft de gasrekening enigszins binnen de perken. De vrouw dankte Máxima voor de steun die zij en koning Willem-Alexander de afgelopen tijd aan Oekraïne hebben gegeven. Máxima was duidelijk geraakt, maar zei ook dat die steun vooral te danken is aan het Nederlandse volk.

Goed opgevoed

Verder sprak de koningin over de bezoeken die de koning eerder aan het centrum bracht. De vrijwilligers in de werkplaats vertelden dat Willem-Alexander er een fiets had gerepareerd – die het nog steeds doet – en dat hij heel netjes met de spullen omging. De koning legde zijn gereedschap eerst netjes weg, voordat hij iets nieuws pakte. “Fijn”, zei de koningin, die vervolgens lachend opmerkte dat de koning goed is opgevoed.

Aan het einde van het bezoek kreeg de koningin enkele cadeautjes van de bezoekers en vrijwilligers van het Vadercentrum: een zelfgehaakt mutsje en tasje in de kleuren van de Nederlandse vlag, een spiegeltje met daarop de Bijbelse tekst ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen’ en een uitnodiging om nog eens aan te schuiven voor een avondmaaltijd.