Grieks bezoek voor Japans kroonprinselijk paar

Kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko van Japan hebben maandag de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en zijn vrouw Mareva ontvangen. De broer en schoonzus van keizer Naruhito hebben het bezoek welkom geheten op het keizerlijk paleis in Tokio.

Mitsotakis is tot en met donderdag in Japan om de banden met het Aziatische land aan te halen. Hij is de eerste Griekse premier die voor een officieel bezoek naar Japan is afgereisd in zeventien jaar tijd. Kostas Karamanlis was in 2005 de laatste.

Op de agenda staan ook ontmoetingen met de Japanse premier Fumio Kishida en met de voorzitter van het Japanse Huis van Afgevaardigden.