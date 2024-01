Japanse keizer hoopt dat mensen elkaar steunen in nieuw jaar

De Japanse keizer Naruhito heeft in zijn nieuwjaarsboodschap de hoop gedeeld dat mensen elkaar steunen in het nieuwe jaar. In zijn geschreven boodschap stond de keizer onder meer stil bij verschillende rampen en conflicten in de wereld.

De 63-jarige Naruhito wees op rampen als aardbevingen en tyfoons, maar noemde ook mensen die in de problemen komen door stijgende prijzen. De keizer zei het wel “bemoedigend” te vinden dat veel mensen in actie komen om mensen in nood te helpen en hoopte dat mensen dat in de toekomst nog meer zullen doen.

“Het doet me pijn om te weten dat zoveel mensen hun leven verliezen door oorlogen en conflicten over de hele wereld”, vervolgde de keizer. Volgens hem herinneren die oorlogen en conflicten hem aan het belang van het “streven naar wederzijds begrip en samenwerking”.

In mei is het vijf jaar geleden dat Naruhito keizer werd. Leden van de keizerlijke familie brengen de bevolking dinsdag de jaarlijkse nieuwjaarsgroet op het balkon van het keizerlijk paleis.