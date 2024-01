Japanse prinses Aiko gaat werken bij Rode Kruis in Tokio

De Japanse prinses Aiko gaat na haar afstuderen in april werken bij het Rode Kruis in de Japanse stad Tokio. Dat heeft het Japanse hof bekendgemaakt. Welke werkzaamheden Aiko precies uit gaat voeren, is nog niet bekend. Haar officiële taken voor de Japanse keizerlijke familie zet Aiko voort naast haar werk.

In een statement laat Aiko weten dat ze altijd “interesse heeft gehad” in het Rode Kruis. Haar nieuwe werkgever laat weten “grondige voorbereidingen” te treffen, zodat Aiko op haar gemak kan werken.

De 22-jarige prinses studeert nu nog aan de Gakushuin-universiteit in Tokio. Daar studeert ze Japanse literatuur. Prinses Aiko is het enige kind van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako.