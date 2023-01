Keizer Naruhito maakt weer een gedicht over coronacrisis

De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako hebben ook dit jaar weer meegedaan aan de traditionele poëzievoordrachten op het keizerlijk paleis. Net als vorig jaar werd Naruhito voor zijn eigen gedicht weer geïnspireerd door de coronacrisis.

De 62-jarige keizer dichtte over een cultureel festival in 2021 waar hij via een beeldverbinding bij was. Zodoende kon hij ondanks corona naar de studenten luisteren die er muziek maakten. “Studenten lachen, praten over het plezier van het maken van muziek, met vrienden, zelfs tijdens de pandemie”, aldus Naruhito.

Het thema van de voordrachten was dit jaar “tomo”, wat “vriend” betekent. Masako, die dit jaar precies de helft van haar leven lid is van de keizerlijke familie, schreef een gedicht over haar tijd aan het hof. Volgens de 59-jarige keizerin hebben haar vrienden al die altijd over haar gewaakt. Prinses Aiko, de 21-jarige dochter van het keizerspaar, dichtte op haar beurt over een herfstwandeling die ze ooit maakte met een schoolvriend.

De ceremonie werd ook bijgewoond door kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko.