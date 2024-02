Keizerlijk paar Japan eind maart naar getroffen aardbevingsgebied

In Japan worden voorbereidingen getroffen voor een keizerlijk bezoek van Naruhito en Masako aan het schiereiland Noto. Volgens een paleisbron zou het keizerlijk echtpaar daar eind maart langsgaan bij families die zijn getroffen door een krachtige aardbeving die op nieuwjaarsdag in Midden-Japan plaatsvond.

Naruhito en Masako vliegen naar verluidt naar de prefectuur Ishikawa om met eigen ogen te zien hoe onder meer de steden Suzu en Wajima zijn getroffen door de beving die een kracht van 7.6 had. Doordat veel wegen nog beschadigd en onbegaanbaar zijn, is de verwachting dat het keizerlijk paar met een helikopter wordt gebracht. De aardbeving eiste in totaal meer dan 240 levens.

In december 2019 bezochten Naruhito en Masako de prefecturen Miyagi en Fukushima nadat deze waren getroffen door de verwoestende tyfoon Faxai.