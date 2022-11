Keizerlijke familie wil meer informatie delen met buitenwereld

De Japanse keizerlijke familie zou zich meer moeten openstellen voor de buitenwereld. Kroonprins Akishino zei woensdag, op zijn 57e verjaardag, tegen Japanse media dat het hof regelmatiger informatie kan delen.

De opmerkingen komen na het controversiële huwelijk van zijn dochter Mako met Kei Komuro. Zij trouwden vorig najaar met elkaar en dat leverde in Japan verontwaardiging op omdat er ruzie was over een studielening van de ex-stiefvader van Komuro. Die zou mogelijk worden opgelost met de door belastingen gefinancierde bruidsschat van 150 miljoen yen (zo’n 1,1 miljoen euro) die ze na haar huwelijk mee zou krijgen.

Het hof overweegt om het aantal medewerkers dat betrokken is met de communicatie uit te breiden. Ook de website krijgt mogelijk een opfrisbeurt. De kroonprins suggereerde dat het “eenvoudiger” zou zijn als familieleden rechtstreeks informatie zouden delen. Sociale media zouden daarbij een “mogelijkheid” zijn, maar volgens Akishino is het onwaarschijnlijk dat hij die zelf zal gebruiken.

Familie

Over zijn dochter Mako wilde Akishino woensdag niets kwijt. Zij maakt, zoals gebruikelijk in Japan, na haar huwelijk geen deel meer uit van de keizerlijke familie. Wel sprak hij over zijn 16-jarige zoon Hisahito, tweede in lijn van troonopvolging. Akishino hoopt dat hij Japanse geschiedenis gaat studeren.

Over zijn ouders, keizer-emeritus Akihito en keizerin-emeritus Michiko, zei Akishino de hoop uit dat ze goed voor zichzelf zullen zorgen. De twee kampen de laatste tijd met verschillende gezondheidsproblemen, maar dat is ook logisch zei de kroonprins. “Ze zijn allebei bijna 90 jaar.”