Zien: Nieuwe beelden van jarige prinses Aiko

Prinses Aiko, het enige kind van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako , is donderdag 21 jaar geworden. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft het hof een reeks foto’s van haar gepubliceerd. De beelden zijn gemaakt in de keizerlijke stallen.

Aiko vervulde het afgelopen jaar haar eerste officiële taken als volwassen lid van de familie. Tegelijkertijd gaat ze nog naar school op de Gakushuin-universiteit in Tokio, waar ze Japanse literatuur studeert. Haar lessen volgt ze overigens nog steeds vanuit huis, omdat in Japan nog niet alle maatregelen rondom het coronavirus zijn vervallen.

In haar vrije tijd houdt Aiko volgens het hof bezig met activiteiten zoals wandelen, tennissen, badmintonnen en volleyballen. Dat doet ze onder meer met haar ouders en hofmedewerkers. Ook heeft de prinses de zorg voor haar hond Yuri en haar katten Mii en Seven.