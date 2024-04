Japanners voorstander van regerende keizerin

Veel Japanners zijn voorstander van het idee van een regerende keizerin. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo News op basis van een eigen peiling. In totaal 90 procent van de respondenten zei in het onderzoek dat ze het idee van een regerende keizerin steunen.

Het onderzoek van Kyodo News werd uitgevoerd in aanloop naar het regeringsjubileum van keizer Naruhito, die in mei 2019 de troon besteeg. De opiniepeiling via e-mail was gericht op 3000 mensen ouder dan 18 jaar in het hele land. 1966 mensen gaven een geldig antwoord.

In de peiling gaf 72 procent van de deelnemers aan “bezorgd” te zijn over de keizerlijke opvolging. Onderliggend probleem is dat momenteel alleen leden uit de mannelijke lijn van de keizerlijke familie in aanmerking komen voor de troonopvolging. De 64-jarige Naruhito heeft maar drie potentiële opvolgers: zijn broer kroonprins Fumihito (58 jaar), zijn neef prins Hisahito (17 jaar) en zijn oom prins Hitachi (88 jaar). Gezien de leeftijd van de anderen lijkt Hisahito normaal gesproken de enige reële opvolger. Van de respondenten steunde 84 procent erfopvolging via een eventuele regerende keizerin.

In Japan is de keizerlijke opvolging al langere tijd onderwerp van discussie. Een besluit om vrouwen of leden uit de vrouwelijke lijn uit de keizerlijke familie in aanmerking te laten komen voor troonopvolging werd een paar jaar geleden door de Japanse overheid op de lange baan geschoven.