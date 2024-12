Justine Marcella vindt koninklijke kerstkaart ‘gemiste kans’

Royaltywatcher Justine Marcella is niet bepaald te spreken over de kerstkaart van het koninklijk gezin. De kaart van de Oranjes met daarop een oude foto van de zomerfotosessie kwam vlak voor kerst online. “Saai. Een gemiste kans”, vindt Marcella.

“Ik zit me eigenlijk de hele maand al op te vreten, echt”, zegt Marcella in het programma MISCHA! op NPO Radio 1. Ze heeft de hele decembermaand al persoonlijke video’s van bijvoorbeeld de Britse of Spaanse koninklijke familie voorbij zien komen, maar koning Willem-Alexander en zijn gezin houden het bij de kaart met oude foto. “Het is weinig, we kennen het natuurlijk al.”

Marcella zou het leuk vinden als ook de Oranjes iets extra’s geven rond deze tijd van het jaar. “De Oranjes liggen behoorlijk onder vuur, ze hebben dalende populariteitscijfers. Het schuurt steeds meer dat het koningspaar, terecht, hun privacy wil beschermen, maar daarin slaan ze wel een beetje door.”