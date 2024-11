Koningin Mathilde raadt boeken aan voor Camilla’s boekenclub

Koningin Mathilde van België tipt drie boeken via de Instagram-pagina van de boekenclub van koningin Camilla. Dat meldt The Queen’s Reading Room, de officiële naam van de boekenclub van de Britse koningin, op haar Instagram-pagina.

Een van de aanbevelingen is het boek De Bourgondiërs van de Vlaamse schrijver Bart van Loo, waarin hij dieper duikt in de vertelling van duizend jaar Europese geschiedenis. Volgens koningin Mathilde brengt Van Loo de geschiedenis tot leven. “Hij slaagt erin de historische karakters in vleesgeworden mensen te transformeren. Schrik niet van de zeshonderd pagina’s. Dit boek leest weg als een thriller”, luidt haar toelichting.

Ook het boek Those Who Forget van auteur Géraldine Schwarz staat tussen haar keuzes. “Dit boek bevraagt onze Europese geschiedenis én het heden. Het nodigt ons uit te reflecteren hoe naties moeten omgaan met collectieve schuld, en hoe het ervoor zorgt dat we het blijven herinneren”, aldus de echtgenote van koning Filip. Het derde boek dat ze aanraadt is Celebration of the Everyday van Colette Nys-Mazure.