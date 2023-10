Maria Teresa blij met tienjarig bestaan nationale Kankerregister

Maria Teresa, groothertogin van Luxemburg, heeft stilgestaan bij het tienjarig bestaan van het Luxemburgse Registre National du Cancer (RNC). Maria Teresa zegt in een toespraak “blij” te zijn dat de Kankerstichting al tien jaar bestaat.

“Tien jaar is nog weinig, maar het bestaan van de stichting vertegenwoordigt een belangrijke stap in de strijd tegen kanker”, aldus de groothertogin. Maria Teresa prijst in haar toespraak de mensen die in de voorbije tien jaren hebben gewerkt aan het opzetten van het NRC.

Ze noemt de stichting “een netwerk dat alle betrokken belanghebbenden samenbrengt”, dat samen een “analyse van nationale gegevens” verwezenlijkt. Maria Teresa is erevoorzitter van het NRC.