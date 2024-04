Mathilde en Maria Teresa bezoeken kunsttentoonstelling in Brussel

Koningin Mathilde van België en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg hebben woensdagochtend een bezoek gebracht aan het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) in Brussel. Het paar ging daar kijken bij de tentoonstelling Histoire de ne pas rire – Het surrealisme in België.

Het was voor Mathilde niet de eerste keer dat zij de tentoonstelling bezocht. In maart ging zij er ook heen, toen in haar eentje. Haar man koning Filip was er ook nu niet bij. Hij was samen met groothertog Henri van Luxemburg op pad. Zij openden samen een economisch forum dat plaatsvindt in het kader van het staatsbezoek. Later in de ochtend voegde Mathilde zich bij Filip en Henri voor een bezoek aan de North Sea Port in Gent.

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa zijn momenteel voor een staatsbezoek in België. Dat duurt nog tot en met donderdag.