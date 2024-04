Deense prinses Benedikte viert 80e verjaardag

De Deense prinses Benedikte is jarig en viert maandag haar 80e verjaardag. Op Instagram deelt het hof een nieuwe foto van de tante van koning Frederik.

De foto van de jarige prinses is genomen in het paleis van Christian VIII in Amalienborg. Hier viert Benedikte maandag haar 80e verjaardag volgens het hof samen met familie en goede vrienden.

Benedikte is de tweede dochter van koning Frederik IX en koningin Ingrid, de grootouders van de huidige koning Frederik. Benediktes oudste zus Margrethe (84) deed in januari afstand van de troon ten gunste van haar oudste zoon.