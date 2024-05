Margrethe bij uitreiking medailles aan Deense vakmensen

De afgetreden Deense koningin Margrethe was dinsdag aanwezig bij de medailleceremonie van de zogenoemde Ambachtsliedenvereniging in het stadhuis van Kopenhagen. Het hof deelt hier woensdag beelden van op Instagram.

Tijdens de ceremonie ontvingen de negentig bekwaamste vakmensen in opleiding van kleine en middelgrote bedrijven, verdeeld over 21 verschillende beroepen, een zilveren of bronzen medaille. Margrethe, die sinds haar aftreden in januari nog steeds koningin wordt genoemd, zat bij de uitreiking op de voorste rij. De Deense astronaut Andreas Mogensen ontving de prijs voor Vakman van het Jaar. Behalve de medailles werden er ook subsidies uitgereikt ter waarde van ruim 1,4 miljoen Deense kronen (bijna 190.000 euro).

Het uitreiken van de medailles is een traditie die helemaal teruggaat tot 1867. Dit jaar was het de honderdste keer dat de ceremonie plaatsvond in het stadhuis van Kopenhagen.