Carl Gustaf geeft Frederik advies: sta jezelf toe om te lachen

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft zijn Deense collega Frederik een welgemeend advies gegeven. In zijn toespraak bij het staatsbanket zei Carl Gustaf tegen Frederik dat het belangrijk is om ook als koning te blijven lachen.

“Ik denk dat het belangrijk is om te midden van de verantwoordelijkheden van een staatshoofd jezelf toe te staan om te lachen. Want juist deze momenten geven je de kracht en energie om door te gaan. Een goedbedoeld advies van mij!” zei Carl Gustaf. De Zweedse koning is sinds het aftreden van koningin Margrethe de langstzittende Europese monarch. Frederik, die in januari de troon besteeg, zit het kortst op de troon.

Carl Gustaf sprak ook zijn bewondering uit voor de Deense koningin Mary. “Ze kwam vanuit een ander deel van de wereld naar Scandinavië, leerde snel een nieuwe taal en cultuur en nam een belangrijke taak op zich”, zei hij over Mary, die oorspronkelijk uit Australië komt.

Frederik en Mary brengen momenteel een staatsbezoek aan Zweden. Het is het eerste staatsbezoek voor het Deense koningspaar.