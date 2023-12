Prins Albert condoleert president na schietpartij in Praag

Prins Albert van Monaco heeft zijn steun betuigd aan Petr Pavel, de president van Tsjechië. Dat doet Albert naar aanleiding van de schietpartij donderdag op de Karelsuniversiteit in Praag, de hoofdstad van Tsjechië.

“Met enorme emotie en verdriet hoorde ik over de gruwelijke schietpartij”, schrijft Albert in een brief gericht aan Pavel. “Onze gedachten zijn bij de families en nabestaanden van de onschuldige slachtoffers van deze daad van geweld.” Albert brengt “namens het volk van Monaco”, zijn familie en hemzelf de “diepste condoleances” over aan Pavel.

Door de schietpartij zijn veertien mensen om het leven gekomen. De 24-jarige dader beroofde zichzelf volgens de politie van het leven. Hij is de vijftiende dode. Daarnaast raakten nog eens 25 mensen gewond. Onder de gewonden is een Nederlander, die in stabiele toestand verkeert.