Prinses Charlène door stichting geëerd voor 44ste verjaardag

Prinses Charlène van Monaco is dinsdag, op haar 44ste verjaardag, door de Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa geëerd met een video vol hoogtepunten uit haar leven. De video, die door de stichting op Instagram is geplaatst, is door Charlène zelf ook gedeeld. Daarnaast plaatst ze er een hartje bij.

In het filmpje zijn foto’s te zien van de kindertijd van prinses Charlène en andere belangrijke momenten uit haar leven, zoals haar Olympische zwemcarrière en haar huwelijk met prins Albert. “Gefeliciteerd met je verjaardag, prinses Charlène!”, schrijft de stichting. “We eren je omdat je je altijd inzet om het leven van mensen over de hele wereld te veranderen. Je passie en toewijding om levens te redden en te veranderen is echt een inspiratie. We vertrouwen erop dat deze video van je reis tot nu toe je eraan herinnert hoe geliefd en gewaardeerd je bent.”

Charlène verblijft momenteel op een geheime locatie buiten Monaco om te revalideren, nadat ze meerdere keren in Zuid-Afrika geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. In november keerde ze na maanden vanuit haar geboorteland Zuid-Afrika terug naar haar gezin. Bij thuiskomst in Monaco bleek dat ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid was en daarom vertrok ze naar een kliniek om te herstellen.

In een verklaring liet het paleis vorige maand weten dat de prinses opknapt, maar dat het “nog een paar maanden kan duren voordat ze volledig hersteld is”.