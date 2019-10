Prins Constantijn geeft zondag een kijkje in zijn privéleven. RTL Nieuws sprak hem naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Het vraaggesprek wordt gelardeerd met beelden uit het dagelijks leven van de prins en zijn gezin, thuis in de keuken, op het sportveld, in de supermarkt en op het werk.

In het openhartige interview met Diana Matroos vertelt Constantijn onder meer over het moment waarop hij zich realiseerde dat hij voortaan door het leven zou gaan als de zoon van de koningin. Het maakte diepe indruk op hem: “Het was echt een bom die insloeg. Ik dacht: mijn leven is over.”

Het is voor het eerst dat Constantijn een inkijkje in zijn privéleven geeft. “In mijn werk is er weleens een klein interviewtje over technologie, maar het gaat nooit over mijn privéleven of over mijn overwegingen, over hoe ik in het leven sta”, zegt hij. In het gesprek praat hij ook over zijn ouders, zijn broers en hoe het is om aan de ene kant onderdeel te zijn van het Koninklijk Huis en aan de andere kant van de gewone maatschappij.

Intieme uitzending

Volgens Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws, leert de kijker Constantijn nu echt goed kennen. “Bijzonder fijn dat we de prins bereid hebben gevonden om voor de eerste keer mee te werken aan zo’n openhartig portret. Dankzij de inspanningen van Diana is de mogelijkheid hiertoe ontstaan en in samenwerking met de redactie van RTL Nieuws is een mooie en intieme uitzending gemaakt.”

De special wordt zondagavond uitgezonden op RTL 4 en is daarna ook te zien via Videoland.