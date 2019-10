Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren maandagavond een gezellig avondje uit. Het koppel was naar Amsterdam afgereisd voor de première van de nieuwe natuurfilm Galapagos: Hope for the Future in Pathé Tuschinski.

De film vertelt over het ecosysteem van de Galapagoseilanden en hoe onderzoekers proberen te werken aan een betere toekomst. De Engelse versie van de film werd ingesproken door Ronan Keating. Annechien Steenhuizen nam de Nederlandse vertaling voor haar rekening.

De koning is ook dinsdag op pad. Dan reist hij met de Poolse president Andrzej Duda naar Breda voor de viering van 75 jaar bevrijding.