Máxima is woensdagochtend bij de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute in de Verkadefabriek in Den Bosch. De ‘route’ is een project waarbij het bedrijfsleven, de overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken.

De koningin woont een bijeenkomst bij waarbij wethouder Huib van Olden vertelt over de lokale aanpak in de gemeente: de Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG). Na afloop van de lancering gaat Máxima in gesprek met enkele partners en ervaringsdeskundigen.

De Schuldhulproute is een publiek-private samenwerking tussen SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse Vereniging van Banken. Het initiatief moet bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden.