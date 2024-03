Koning onder indruk van werk Stichting Urgente Noden

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan Stichting Urgente Noden (SUN Nederland) in Zutphen. De organisatie, die dit jaar haar 110-jarig bestaan viert, biedt financiële noodhulp in honderd gemeenten.

De koning nam in het gemeentehuis van Zutphen deel aan drie aaneengesloten rondetafelgesprekken. Hier kreeg hij onder meer een geschiedenislesje over de stichting en kreeg hij uitleg over hoe SUN te werk gaat. Bij noodhulpbureaus van de organisatie kunnen mensen die in “acute geldstress” zitten aankloppen voor een gift of een renteloze lening.

Een belangrijke taak, kreeg de koning te horen. Voor veel hulpbehoevenden biedt het namelijk naast financiële ruimte vooral ook ademruimte. Mensen krijgen hun leven weer op orde dankzij een soms relatief kleine gift zoals het betalen van een tandartsrekening of het vervangen van een ijskast.

Rolletjes

Willem-Alexander sprak met een aantal mensen die recent geholpen zijn. Een man vertelde bijvoorbeeld dat zijn schuld is omgezet naar een renteloze lening. Inmiddels loopt zijn leven weer “op rolletjes”, vertelde hij de koning. “Ik heb relaties hersteld, mensen leren kennen en heb weer meer ruimte voor de toekomst.”

De koning vond de verhalen die hij hoorde indrukwekkend. Het werk van SUN is een prachtige manier om rechtstreeks en snel mensen te kunnen helpen, stelde hij.

SUN-directeur Nathalie Boerebach hoopte dat de aandacht van de koning de stichting verder kan helpen groeien. Dat beaamde Willem-Alexander graag. “Hopelijk kan ik een beetje helpen.”