Koning opent eind mei internationale zadenbeurs in Rotterdam

Koning Willem-Alexander opent op maandagochtend 27 mei in Rotterdam Ahoy het World Seed Congress, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. Op deze internationale zadenbeurs laten bedrijven uit de zadensector zien wie ze zijn, doen ze zaken en wisselen ze onderling kennis uit.

De koning houdt bij de opening een toespraak en krijgt ook een rondleiding over de beurs. Hij bezoekt het Nederlandse paviljoen en spreekt met vertegenwoordigers uit de branche.

Volgens de RVD is Nederland in de zadensector wereldleider als het gaat om veredeling, opkweek en export van zaden en jonge planten. Tijdens de beurs ontmoeten 1800 specialisten van meer dan vierhonderd bedrijven uit 65 landen elkaar om te praten over actuele internationale vraagstukken. Ook worden op het World Seed Congress innovaties getoond en kunnen nieuwe generaties kennismaken met de sector. De beurs vindt plaats van 27 tot en met 29 mei.