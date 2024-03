Haakon en Mette-Marit op bezoek bij Norsk Folkehjelp

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Norsk Folkehjelp. De vrijwilligersorganisatie speelt een belangrijke rol bij reddingsoperaties in het hele land. De royals waren aanwezig bij de start van de voorbereidingen op Pasen, een periode waarin veel Noren naar hun buitenhuis gaan. Vanwege het vaak nog winterse weer gebeuren er dan veel ongelukken.

De afgelopen jaren is de focus van Norsk Folkehjelp komen te liggen het redden van mensen die onderkoeld zijn geraakt. Haakon en Mette-Marit woonden een oefening bij tijdens een evenement in zwembad Ulsrudsvann in Oslo. Vrijwilligers worden getraind om onderkoeling te detecteren en op een juiste manier te behandelen.

Ook belden de royals via het noodnetwerk van de hulporganisatie met de lokale teams. Haakon bedankte de vrijwilligers en noemde hun werk “belangrijke inspanningen”. Het kroonprinselijk paar sprak ook met de vrijwilligers die meewerkten aan de oefening in het zwembad.

Norsk Folkehjelp heeft door heel Noorwegen ruim 2000 getrainde vrijwilligers. De in 1939 opgerichte organisatie is door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke hulporganisatie die ook betrokken wordt bij Noorse hulpacties in het buitenland.