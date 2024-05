Mette-Marit weer op reis met Noorse Literatuurtrein

De Noorse kroonprinses Mette-Marit stapt binnenkort opnieuw op de zogenoemde Literatuurtrein. In 2019 ging ze hiermee naar Duitsland, waar ze destijds de boekenbeurs in Frankfurt bezocht.

In de Literatuurtrein is een bibliotheekwagon aanwezig met daarin boeken uit de privécollectie van de kroonprinses. Onderweg reizen ook nieuwe en gevestigde auteurs mee die hun verhalen en ervaringen met het publiek delen.

De trein vertrekt op dinsdag 11 juni vanuit de gemeente Elverum en komt op woensdag 12 juni via het dorp Alvdal in de gemeente Røros aan. Het kleine boekenfestival in de trein werd zes keer eerder in Noorwegen en één keer in Duitsland georganiseerd.