Haakon praat met zoon over toekomstige ‘reserverol’

Prins Sverre Magnus moet zelf zijn weg vinden als uiteindelijke ‘reserve’ van de Noorse troon. Zijn vader kroonprins Haakon verwacht niet dat hij straks als fulltime ‘royal’ aan de slag gaat. “Dat is niet het plan”, zegt hij in een groot interview met de Noorse omroep NRK naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag.

Sverre Magnus’ zus Ingrid Alexandra zal als Haakon koning wordt de rol van kroonprinses aannemen. “Magnus zal waarschijnlijk wel ergens bij betrokken zijn”, denkt Haakon. “Hij moet iets vinden dat hij in het leven wil doen.”

Over die reserverol heeft Haakon al met zijn 17-jarige zoon gesproken. “Het leven uitzoeken is voor iedereen moeilijk, denk ik. Het is niet zo verschillend in vergelijking met dat van veel andere mensen. We leven immers allemaal met beperkingen, uitdagingen en dingen die in het leven gebeuren die moeilijk zijn en waar we op de een of andere manier mee te maken krijgen”, zegt de kroonprins daarover.

Met zijn kinderen heeft Haakon een uitstekende band. “Vader zijn is fantastisch”, vindt hij. “Het is een bron van frustratie en veel zorgen, maar het is ook het mooiste in het leven. Bij mijn drie kinderen zijn, is een van de beste dingen die er zijn.”