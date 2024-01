Harald en Haakon praten over desinformatie met factcheckers

Koning Harald en kroonprins Haakon hebben dinsdag samen een werkbezoek gebracht in Oslo. De twee gingen langs bij de factcheckingwebsite Faktisk.no om onder meer te praten over desinformatie in de media.

De website werd opgericht door grote Noorse mediabedrijven, waaronder de publieke omroep NRK. Medewerkers checken of beweringen feitelijk kloppen en doen dat ook met foto’s en video’s. Harald en Haakon kregen een rondleiding en gingen in gesprek over onder meer waarom een dergelijke organisatie in Noorwegen nodig is.

Factcheckers lieten tijdens het bezoek aan de koning en de kroonprins zien aan welke zaken ze de afgelopen jaren hebben gewerkt. Zo werd ook gesproken over een project dat zich specifiek richt op het verifiëren van beelden uit de oorlogen in Oekraïne en Gaza.

Harald zei na afloop tegen Noorse verslaggevers dat het een “heel interessant” bezoek was. “We hebben de mensen bezocht die foto’s verifiëren. Het is iets engs omdat het voor ons makkelijk is te geloven: ik heb het in de krant en op foto’s gezien, dus dan is het waar.”